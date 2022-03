Le Collège Notre-Dame prépare les grandes retrouvailles de son 50e anniversaire

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup prépare de grandes retrouvailles sous le thème «Un collège en or» afin de célébrer son 50e anniversaire de fondation le samedi 21 mai.

L’organisation est chapeautée par la Fondation du Collège et confiée à un comité réunissant notamment des membres du personnel et des anciens. Réservées aux personnes diplômées de l’Externat classique, de l’École secondaire Notre-Dame et du Collège Notre-Dame ainsi qu’au personnel actuel ou retraité, les festivités devraient regrouper environ 500 personnes pour le souper et la soirée qui auront lieu à l’Hôtel Universel.

Les activités entourant les célébrations commenceront à 14 h à la salle Reine-Antier du Collège. Une cérémonie protocolaire rendra hommage à des anciens et anciennes à titre d’étoiles montantes et de membres du Cercle des Grands. Une visite guidée du Collège et un cocktail servi dans l’espace de l’Univers innovant permettront ensuite aux participants d’apprécier l’évolution du Collège au fil des ans.

Le repas servi à 18 h à l’Hôtel Universel invitera les anciens et anciennes à se regrouper, à échanger et à se retrouver au sein de leur promotion. Une soirée musicale sera ensuite animée dès 21 h par DJ Antoine D’Amours, de la promotion 2014, pendant qu’un photomaton immortalisera celles et ceux qui voudront se prêter au jeu.

Les inscriptions, au coût de 60 $ chacune, sont privilégiées dès maintenant en ligne afin de faciliter la planification de la journée et de la soirée. La date limite pour signifier son intention de présence est fixée au vendredi 13 mai à midi.