Lutte à la violence conjugale: les entreprises de la région invitées à faire une réelle différence

C'est lors d'une conférence de presse que l'organisme L'Autre-Toit du KRTB a procédé aujourd'hui au dévoilement d'un tout nouveau programme contre la violence conjugale destiné aux milieux de travail de la région.

«Absences répétées, retards fréquents, fatigue accrue… sauriez-vous reconnaître certains signes auprès de l’une vos collègues?», a demandé Nancy Cloutier présidente de L’Autre-Toit du KRTB. Cette dernière rappelle que les entreprises locales sont des partenaires de premier plan dans la lutte à la violence conjugale. «Avec leur collaboration, nous souhaitons plus que jamais créer un environnement sécuritaire et positif pour les femmes qui en sont malheureusement victimes.»

Entièrement gratuit et personnalisé, le programme Milieux de travail alliés contre la violence conjugale vise à guider, accompagner et outiller les employeurs et les syndicats non seulement dans l’identification des premiers signes de violence, mais aussi dans la l’implantation d’actions et d’outils visant à (ré)agir adéquatement.

Afin de réaliser ce travail essentiel de collaboration et de partage d’informations, l’organisme a recruté une nouvelle ressource qui travaillera principalement auprès des entreprises de la région. En guise de reconnaissance, ces dernières se verront remettre une certification attestant leur grande implication et leur engagement à la lutte contre la violence conjugale.

«Des solutions concrètes, des conseils pratiques et des actions efficaces… voilà ce que nous souhaitons bâtir conjointement avec nos entreprises», a souligné Carole Donatelli, nouvelle agente de sensibilisation du programme.

Les dirigeants d’entreprises et représentants syndicaux intéressés à participer au programme ou désireux d’en savoir davantage sur celui-ci sont invités à communiquer directement avec l’agente de sensibilisation de L’Autre-Toit du KRTB.

PROGAMME

Offert par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et ses 44 maisons membres, dont L’Autre-Toit du KRTB, le programme offre des conférences, des formations ainsi que des outils pratiques. Un site Web créé spécialement à cet effet a été mis en ligne et est disponible en tout temps pour consultation au https://milieuxdetravailallies.com. Parmi les organisations ayant déjà emboîté le pas au Québec, notons : la ville de Laval, le mouvement Desjardins, l’Association québécoise des centres de la petite enfance et le Syndicat des Métallos.

Rappelons que depuis sa fondation en 1983, la mission première de l’organisme vise à offrir aide, accompagnement et soutien aux femmes vivant de la violence conjugale. L’organisme constitue également, depuis 1996, un lieu d’accueil et d’hébergement. L’équipe de travail est actuellement composée de 12 travailleuses régulières appuyées par une banque d’environ huit intervenantes sur appel.