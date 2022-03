Ville de Rivière-du-Loup : les propriétaires d’animaux invités à renouveler leur inscription

Depuis maintenant près d’un an, les propriétaires de chiens et de chats qui résident à Rivière-du-Loup doivent inscrire leur animal au registre de la Ville et acquitter les frais d’enregistrement.

Pour faciliter la mise à jour du registre et ainsi rencontrer les exigences de la loi, le renouvellement annuel des dossiers est obligatoire. L’inscription ou la mise à jour du dossier d’un animal au registre s’effectue de façon simple et sécuritaire dans le portail Gestipattes, accessible via le site Web de la Ville à l’adresse VilleRDL.ca. Une fois l’inscription faite et le paiement effectué, une médaille est envoyée par la poste au propriétaire qui devra ensuite la faire porter à son animal en tout temps afin d’assurer sa sécurité.

Ceux qui le désirent peuvent opter pour l’achat d’une médaille personnalisée auprès de leur animalerie, en autant que les informations suivantes s’y trouvent : nom de la ville, numéro de dossier de l’animal et numéro de téléphone de la fourrière.

Avec le registre, chaque animal détient sa propre fiche d’information qui contient tous les détails pertinents à son identification en cas de fugue. Ainsi, il est beaucoup plus aisé de retrouver les propriétaires d’animaux égarés.

Les frais relatifs à l’enregistrement sont les suivants : pour un chien, l’enregistrement est de 30 $ et le renouvellement annuel coute 25 $. Pour un chat, l’enregistrement est de 15 $ et le renouvellement se fait au cout de 10 $. En cas de perte ou de bris d’une médaille, des frais de 5 $ seront exigés pour en obtenir une nouvelle.