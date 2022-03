Rivière-du-Loup réclame des actions fortes du gouvernement du Québec en matière d’habitation

Rivière-du-Loup, le 15 mars 2022 - Le conseil municipal de Rivière-du-Loup a adopté, lundi soir, la Déclaration municipale sur l’habitation de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Le maire et les conseillers joignent ainsi leur voix à un vaste mouvement initié par l’UMQ qui réunit des municipalités de toutes tailles et de partout au Québec.

«On sait depuis plusieurs années qu’on fait face à une pénurie de logements à Rivière-du-Loup et dans la région, a déclaré le maire, M. Mario Bastille. Plusieurs unités haut de gamme sont construites, mais il y a des besoins énormes en matière de logements abordables pour les personnes et les ménages à faible revenu. Il faut impérativement augmenter le nombre de logements sociaux sur notre territoire et ailleurs. Le gouvernement du Québec a posé certains gestes encourageants en ce sens mais le travail n’est pas terminé : il faut en faire plus et rapidement.

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup invite donc le gouvernement du Québec à bonifier ses programmes d’aide pour répondre aux besoins pressants d’une grande partie de la population qui, pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, doit pouvoir compter sur un toit. La Déclaration municipale sur l’habitation reconnaît d’ailleurs l’urgence d’agir face aux besoins majeurs en habitation que connaissent toutes les régions. Elle propose plusieurs actions concrètes et innovantes que le gouvernement du Québec devrait mettre de l’avant dans le cadre de son prochain budget.

Rappelons que l’habitation constitue un enjeu prioritaire pour le conseil municipal de Rivière-du-Loup. Avec un taux d’inoccupation de 0,5 % pour l’année 2021, selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), la situation est critique. L’indice était déjà alarmant en 2020, à 1,3 %, mais force est d’admettre que la situation s’est dégradée depuis. Le marché est considéré équilibré lorsque 3 % des logements sont inoccupés.