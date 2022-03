Vers le Plan de développement 2023-2028 de la région du Bas-Saint-Laurent

Le président du Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, annonce le début des travaux du Forum des partenaires du développement régional, dont le premier mandat est d’actualiser les priorités de la région et de contribuer à l’élaboration du Plan de développement 2023-2028.

Afin de soutenir cet exercice en développement régional des MRC, le CRD animera le Forum qui se veut un lieu de concertation et d’échange pour favoriser une cohérence dans l’ensemble des secteurs de développement de la région. Il regroupe des élus, des institutions et des organisations de la société civile. Dans le cadre de ses travaux, le Forum s’appuiera sur les recommandations de la Table régionale des élu[e]s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) et de trois comités aviseurs sectoriels regroupant plus d’une cinquantaine d’organisations. Ces comités, dont les travaux ont débuté la semaine dernière, représentent les secteurs du développement régional, du développement social ainsi que des ressources naturelles et de l'environnement.

«Le Forum est pour nous un espace d’échange qui permettra de cheminer vers un plan de développement répondant aux défis et réalités de la région. Au total, près d’une centaine d’organisations feront partie du processus de concertation. Nous souhaitons être à l’écoute de leurs valeurs et de leurs aspirations, alors qu’elles œuvrent sur le territoire avec le souci de répondre aux besoins actuels et futurs des communautés bas-laurentiennes. Au nom du CRD, je tiens à remercier tous les partenaires engagés dans cette démarche», mentionne le président Bertin Denis.

Le Plan de développement actualisé sera complété d’ici la fin de l’année 2022. Un arrimage important est également prévu avec les directions régionales des ministères via la Conférence administrative régionale dirigée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. «À l’instar du Plan de développement 2013-2018 et de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, la préoccupation est d’être proactif en matière de développement régional et de miser sur une approche concertée. Les recommandations du Forum et l’arrimage avec les priorités du gouvernement permettront de prendre un pas d’avance. Cela fera en sorte que la région pourra être prête à collaborer avec des ministères, organisations publiques et partenaires du milieu», précise la directrice générale du CRD, Mélodie Mondor.

Ces travaux de concertation et de planification régionales sont rendus possibles grâce au soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Instauré par le CRD à l’hiver 2022, le Forum des partenaires du développement régional est un espace d’échange et de concertation privilégié pour la région.