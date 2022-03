Deux ans de pandémie : une mobilisation malgré l’adversité

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, souhaite prendre un moment pour rappeler que de nombreuses personnes de notre région ont été touchées de près ou de loin par la COVID au cours des deux dernières années. À ce jour, plus de 15 300 personnes du Bas-Saint-Laurent ont contracté la maladie, plus d’une centaine en sont malheureusement décédés et d’autres ne sont pas complètement remis des effets persistants du virus et de ses complications.

«Lorsque je fais le bilan des 24 derniers mois, j’éprouve cependant un sentiment d’extrême reconnaissance envers toute la communauté du CISSS. Vous tous, travailleurs de la santé au chevet de notre population, médecins, personnel clinique et de soutien, gestionnaires, bénévoles, avez tout donné dans un contexte éprouvant et souvent sans répit», affirme madame Malo.

Malgré l’ampleur des enjeux et des écueils des deux dernières années, et des défis qui demeurent, le CISSS du Bas-Saint-Laurent constate que «son organisation est soudée, plus forte que jamais, et que cette pandémie aura fait ressortir le meilleur de chacun de nous». «Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a fait la démonstration non équivoque qu’il est apte à affronter les forts vents, car il se tient résolument debout, solide, rigoureux, bienveillant envers sa population et solidaire à la fois», soutient Isabelle Malo. «C’est donc avec une fierté sans égale que je vous dis, en mon nom personnel et au nom de notre conseil d’administration, un immense merci.»