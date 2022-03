Appel de projets pour les festivités du 325e de Trois-Pistoles

Dans le cadre des festivités entourant le 325e anniversaire de Trois-Pistoles, le comité invite les organismes et la population à soumettre toutes les idées et propositions susceptibles d’apporter, sur le territoire de la ville, des activités festives, inclusives et mémorables.

La période visée pour réaliser le projet doit s’inscrire entre mai 2022 et avril 2023.

Les propositions retenues devront répondre à un ou plusieurs des quatre (4) objectifs suivants : Bonifier un ou des événements réguliers ayant déjà court sur le territoire; Mettre en valeur des artistes et artisans.es de la communauté; Être porteur d’avenir, c’est-à-dire présenter un leg pour la population (récurrence de l’événement ou caractère durable du livrable); Favoriser l’inclusion d’une partie ciblée de la population.

L'INCLUSION COMME TOILE DE FOND

Dans le cadre des festivités du 325e de Trois-Pistoles, le terme « inclusion » doit être interprété dans son sens large. Il vise ainsi autant la multitude des publics-cibles (ex. : enfants, ado, adultes, aînés, etc.), que la diversité d’activités (culture, sports, maritime, etc.) et même plus! L’inclusion porte également sur l’accessibilité du projet à un plus grand nombre, que ce soit en ayant des modalités d’accès favorables (ex. : prix populaire ou gratuité) ou encore se déroulant dans un environnement inclusif tenant compte des besoins de certaines clientèles (ex. : rampe d’accès, espace pour langer, etc.). Il importe donc de mettre l’accent sur ces aspects de votre projet pour augmenter ses chances d’obtenir une aide financière.

La date butoir pour procéder au dépôt du projet est fixée au 28 mars 2022 16 h. L’investissement peut couvrir jusqu’à 80% des dépenses admissibles du projet.



Pour plus d’informations et connaître les modalités entourant cet appel, communiquez directement avec le nouvel agent de développement de la Ville de Trois-Pistoles, M. Nelson Archambault, par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418 851-1995 poste 4232.



L’appel est donc lancé pour que vos visions d’avenir soient les fondements du Trois-Pistoles de demain!