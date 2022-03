Entre 20 et 35 centimètres de neige annoncés dans la région

Les citoyens des secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques devront à nouveau s'armer de leurs pelles et de leur patience, puisqu'après quelques jours d'accalmie, une nouvelle bordée de 20 à 35 centimètres de neige s'abattra sur la région ce weekend.

Ces précipitations devraient commencer à tomber dans la journée de samedi. Environnement Canada prévoit des «conditions hivernales dangereuses». Des vents violents mêlés à la neige créeront de la poudrerie qui réduira la visibilité à partir de samedi soir et pendant la nuit. Dans certains secteurs de l'est du Québec, plus de 40 centimètres de neige sont attendus.

Les conditions météorologiques devraient s'améliorer graduellement au cours de la journée de dimanche. L'accumulation rapide de neige pourrait compliquer les déplacements sur le réseau routier.