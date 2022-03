Le NM Trans-Saint-Laurent déjà à quai

Les fins observateurs auront remarqué le retour du traversier NM Trans-Saint-Laurent au quai de Rivière-du-Loup. Le navire réapparait ainsi pratiquement un mois plus tôt que prévu alors qu'il amorcera sa saison le 14 avril prochain.

La Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon confirme qu'il n'est pas dans les plans de devancer le début de saison qui s'amorcera le jeudi saint. Selon le porte-parole, Marc Larouche, le navire a passé l’hiver en cale sèche à L’Isle-aux-Coudres, comme il doit le faire aux cinq ans.

Une attention particulière a été portée à l’état de la coque. Des travaux visant certaines pièces d'acier ont aussi été effectués.

«Les travaux ont été plus longs que prévu. Plutôt de se rendre dans un chantier maritime de Québec pour seulement un mois, en temps normal c'est pratiquement deux mois et demi, la Traverse a décidé de le ramener ici où l'équipage pourra aussi effectuer des travaux d'entretien afin de rafraichir l'extérieur et le mettre présentable pour le début de saison.»

L'entreprise s'évite les frais et mettra plutôt à profit les installations portuaires de Rivière-du-Loup et la présence de ses employés pour effectuer les travaux qualifiés de mineurs.