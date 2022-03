Le littoral bercé par le vin de retour cet été

Les amateurs de vins et oenologues ont de quoi se réjouir ! L'évènement qu'ils attendent depuis près de 3 ans, soit depuis aout 2019, est finalement de retour. Le Littoral bercé par le vin se tiendra cet été, le mardi 30 d'aout prochain, à l'Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup pour une 13e présentation.

Bousculé par quelque chose comme une pandémie mondiale, le promoteur Mario Landry n'avait eu d'autre choix que de mettre l'évènement sur la glace. Cette fois, avec la levée des mesures sanitaires, réunir des centaines de personnes relève du possible.

«J'ai débuté la sélection des produits en dégustation», nous confirme le principal intéressé.

«Je vais débuter la prise de contact avec mes commanditaires dans les prochains jours. On est très heureux d’annoncer le retour, on recommence à vivre!», indique Mario Landry.

Au menu donc, entre 75 et 100 produits, vins, bières et spiritueux seront proposés aux participants. Notons aussi la présence confirmée du sympathique Philippe Lapeyrie qui agit à titre de porte-paroles. Accessible, le sympathique auteur et chroniqueur vin n'hésite pas à prendre part aux conversations avec les participants.

Les dégustations auront lieu sur les terrasses entre 17 h 30 et 20 h 30. Près de 600 personnes participent chaque année.

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATIONS

Les participants peuvent s'inscrire au cout de 150 $ par personne à une conférence VIP avec Philippe Lapeyrie, ce qui inclut une dégustation de vins prestigieux et des bouchées. La conférence est limitée à 30 personnes.

Quant aux dégustations, deux forfaits sont disponibles. Des billets vendus au prix de 30 $ donnent droit à une coupe à vin pour la dégustation et 12 coupons. Aussi, la carte prestige qui a été un succès les éditions précédentes revient donc. Elle vous permettra de déguster une fois, tous les produits disponibles, et ce, pour seulement 60 $.

Rappelons que tous les profits sont remis à la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup. Bon an, mal an, plus de 10 000 $ sont remis chaque année.