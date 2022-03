Fin de semaine difficile pour les 3L 

Les 3L de Rivière-du-Loup avaient une fin de semaine chargée avec la tenue de trois matchs, du 4 au 6 mars. Ceux-ci n’ont toutefois pas été à l’avantage de l’équipe louperivoise qui a subi trois revers, portant à quatre sa série de défaites consécutives.

La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley s’est inclinée 2-0 contre les Marquis de Jonquière, ainsi que 4-2 et 6-1 contre les Pétroliers du Nord de Laval.

Samedi, après avoir été blanchi par les Élites sur la route, les 3L ont bien amorcé la rencontre à Rivière-du-Loup grâce à des réussites en première période de Maxime Villemaire et Samuel Lévesque qui a célébré son premier match de la saison avec un but et une bagarre.

Ces deux buts ont toutefois été les seuls accordés par le Francis Leclerc dont le travail dans les 40 dernières minutes de la rencontre a permis aux siens de prendre les devants au 2e tiers, puis de concrétiser la victoire en fin de match dans un filet désert.

Notons que la défaite est allée à la fiche du gardien Guillaume Decelles qui a accordé un but après être venu en relève à Éric Brassard qui avait quitté le match quelques minutes en raison d’un bris d’équipement. Au final, Brassard a terminé le match avec 20 arrêts.

Dimanche, les 3L n’ont pas été en mesure de se reprendre contre les Pétroliers. Si l’équipe louperivoise a ouvert la marque en première période sur un avantage numérique (Maxime St-Cyr sur des passes de Tourigny et Beaulac), la formation lavalloise a réussi six buts consécutifs en 48 minutes de jeu pour s’assurer d’un gain convainquant.

Les 3L sont au sixième et dernier rang du classement général avec une récolte de 6 victoires et 17 défaites en 24 matchs. Ils sont en retard de 9 points sur le Cool-Fm de Saint-Georges.

Le vendredi 11 mars, les 3L accueilleront les Marquis de Jonquière à 20 h au Centre Premier Tech.