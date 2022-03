Le souper-conférence avec le ministre Jean Boulet est reporté

En raison d’un changement important à l’agenda du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, la conférence du 17 mars organisée par la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet est reportée au mardi 24 mai 2022.

Mis à part la date de l’événement, aucun autre détail n’est changé. Le lieu, l’heure et le déroulement restent les mêmes.

Pour tous ceux qui ont déjà réservé et payé leurs places, les réservations seront honorées le mardi 24 mai. La CCKL continue de prendre les inscriptions via son site web au www.cckl.org

Rappelons que la majorité de cette rencontre privilégiée avec le ministre sera consacrée aux échanges avec ce dernier et à répondre aux questions des entrepreneurs. Dans la situation actuelle de pénurie de main-d’œuvre et des longs délais dans le traitement des dossiers de l’immigration, cette rencontre privilégiée entre le ministre et les entreprises membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet permettra d’en savoir plus sur la vision du gouvernement dans ce dossier et répondre à certains questionnements que les entrepreneurs pourraient avoir.