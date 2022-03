Appel de candidature pour le Prix Anselme Gagné

Malgré le contexte actuel de pandémie, l’Organisme des Bassins Versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) est à la recherche de candidat(e)s pour l’obtention de la sixième édition du prix Anselme Gagné.



Le prix Anselme Gagné vise à souligner annuellement la contribution remarquable d’un individu ou d’une organisation à la protection et à la mise en valeur de la ressource eau, et ce, dans un contexte de développement durable. Il vise également à reconnaitre et récompenser l’engagement et les réalisations des acteurs de l’eau. Les candidat(e)s peuvent provenir de tous les secteurs d’activités représentés sur la table de concertation de l’OBVNEBSL (municipal, agricole, industriel, etc.). Le récipiendaire du prix sera dévoilé le 22 mars prochain à l'occasion de la Journée mondiale de l’eau.

Vous êtes invité à soumettre les candidatures, accompagnées d’un texte d’environ 300 mots décrivant comment ces personnes ou organisations contribuent à la protection et à la mise en valeur de la ressource eau, d’ici le 10 mars prochain à l’adresse suivante : [email protected]

Anselme Gagné est un pionnier de la gestion intégrée de la ressource en eau par bassin versant au Québec. Il a cumulé treize années consécutives d’implication notamment comme président fondateur du Conseil de bassin de la rivière Rimouski (CBRR) en 2001, qu’il a présidé pendant neuf ans, avant la création de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) en 2010, où il a occupé le poste de président pendant quatre ans. M. Gagné a également été impliqué au sein du Regroupement des Organismes de Bassin Versant (ROBVQ) pendant huit ans, y occupant successivement les postes d’administrateurs, de vice-président, et de président.