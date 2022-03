39e édition du festival et Les Vitrines du Carrousel

Le Carrousel international du film de Rimouski dévoile la programmation de la 39e édition de son festival. Du 26 mars au 3 avril 2022, à la Coopérative Paradis, au cinéma Lido, aux Jardins de Métis, sur la Fabrique culturelle de Télé-Québec, en visioconférence et en direct de Facebook, le Carrousel proposera différents programmes de films, des activités ludiques ainsi que des activités professionnelles.

Un festival haut en couleur qui débutera par le volet scolaire avec des projections organisées au cinéma Lido ou encore directement en classe (dès le 7 mars), le tout, enrichi de fiches pédagogiques, de médiations culturelles et d’ateliers! Plus de 1800 élèves inscrits à ce jour pourront profiter de cet événement pédagogique et ludique.

Nouveauté 2022, les Midi-Carrou, des ateliers spécialement imaginés pour attiser la curiosité cinématographique des élèves de secondaire.

Pour consulter la programtion, visitez le : https://www.carrousel.qc.ca/