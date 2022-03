Le tournoi de golf de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est de retour

C’est avec une immense joie que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a annoncé qu’elle tiendra de nouveau son activité Golf en santé, le vendredi 10 juin prochain, au Club de golf de Rivière-du-Loup.

Après deux années consécutives où l’événement n’a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, l’activité revient sous la même formule qu’en 2019, soit un tournoi de golf amical suivi d’un souper-bénéfice.

«Ce moment privilégié dans l’année nous permet d’amasser des fonds, afin d'avoir la chance de bénéficier de soins et de services de santé d'excellence, chez nous! C'est le temps d’appuyer nos différentes équipes médicales par des investissements qui font une différence dans leur quotidien et encore plus, dans celui des gens aux prises avec la maladie. Ensemble, investissons pour notre santé, afin de donner l'espoir d'un futur en santé!», a souligné Isabelle Dubé, directrice de la Fondation.

La présidence d’honneur de l’édition 2022 sera assurée par monsieur Jean D’Amour, personnalité bien connue dans la région. «C’est pour moi un grand bonheur d’assurer la présidence du Golf en santé. Vous le savez, notre région est incomparable : non seulement il y fait bon vivre, mais je ne connais pas de meilleur endroit pour se divertir, fonder une famille et se dépasser à la fois sur le plan personnel et professionnel. Et notre offre en santé y est pour beaucoup!», a partagé Jean D’Amour.

Les gens sont invités à réserver dès maintenant la date du 10 juin pour cette journée hautement attendue! Notons qu’il est aussi possible de se joindre pour le souper seulement. Tous les détails et les modalités entourant les inscriptions seront dévoilés prochainement.