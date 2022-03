MRC Les Basques: une politique MADA encore plus à l’image des gens d’ici

Préoccupée par le vieillissement de sa population et par la qualité de vie des personnes âgées sur son territoire, la MRC Les Basques a procédé à la mise à jour de sa Politique des aînés réalisée dans le cadre du programme Municipalité amie des aînés (MADA). Les 11 municipalités de la MRC se sont jointes à la démarche afin de réaliser une politique locale et régionale afin de mieux connaître les besoins de leur population vieillissante et de mieux y répondre.

La politique MADA et le plan d’action qui en découle résultent d’un processus d’observation, de recherche et de réflexion qui a duré près de deux ans. Le taux de participation fut excellent tout au long des démarches, malgré la pandémie qui nous a touchés. En effet, plus de 21 % des 65 ans et plus de la MRC ont participé aux différentes démarches. Entre le mois d’avril et le mois de juin 2021, chaque semaine, des organismes du milieu se rencontraient virtuellement pour discuter des 9 thèmes de la politique MADA. Ainsi, 18 organisations et plus de 100 intervenants ont participé aux consultations.

Le plan de travail comporte 37 actions qui touchent l’ensemble des aînés. La grande majorité de celles-ci seront portées par les organismes du milieu ou les diverses concertations comme l’Alliance pour la solidarité. Du côté de la MRC, elle sera partenaire de quelques actions bien définies.

Organiser un événement de reconnaissance annuel, faire connaître le talent culinaire des aînés, bonifier le grand rendez-vous intergénérationnel, créer un espace de vie communautaire à Trois-Pistoles et dans les municipalités intéressées, recruter et former des personnes pour le programme Viactive, favoriser l’aménagement de corridor actif, mettre en place un réseau d’entraide permettant aux personnes seules d’avoir un contact minimum par semaine et effectuer un portrait de l’habitation dans les Basques ne sont que quelques actions qui composent le plan d’action des aînés des Basques.

La MRC Les Basques bénéficie maintenant d’une politique MADA encore plus à l’image de sa population. Elle souhaite ainsi être encore plus à l’écoute de ses citoyens, notamment ceux et celles qui ont travaillé à faire de la MRC un lieu où tous sont fiers d’y habiter, tout en valorisant ce qu’ils font de meilleur.