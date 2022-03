300 décimales de Pi récitées sans faute à l’ESRDL

Un élève de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a récemment prouvé que les décimales du nombre irrationnel Pi n’ont pas de secret pour lui. Tommy Ouellet, qui étudie en deuxième secondaire, a réussi à réciter sans faute les 300 premières décimales lors d’un concours annuel organisé à la polyvalente.

Tommy Ouellet a réussi cet exploit en seulement 3 minutes et 25 secondes. Une performance qui n’a pas manqué d’impressionner son enseignante, Liza-Marie Claveau, ainsi que les élèves qui assistaient au concours. Les applaudissements étaient d’ailleurs au rendez-vous, racontent Alexis Bouchard et Moatassim Billah Dars, pigistes pour le journal étudiant L'INNÉ-Dit 3.0.

Le jeune homme a vraiment dominé la compétition amicale et il détient maintenant le record de mémorisation de l’ESDL. Le podium a été complété par Yu He Wang avec 86 décimales et Marie-Laurence Sirois avec 58 décimales.

Le nombre Pi (π) pique la curiosité des mathématiciens depuis des siècles déjà. Sa valeur approchée est souvent arrondie, par commodité, à 3,14. Cela dit, celle-ci est infinie et le défi d’en réciter les décimales trouve des adeptes partout dans le monde.