Rivière-du-Loup planifie les festivités de son 350e en 2023

La Ville de Rivière-du-Loup amorce la planification des festivités entourant le 350e anniversaire de la seigneurie en 2023. À cette première étape des préparatifs, la Ville invite donc les associations et les organismes locaux et régionaux à faire partie des célébrations.

À cet effet, elle lance un appel d’intérêt qui sera en vigueur jusqu’au 1er avril prochain, soit un court sondage disponible dans son site Internet au VilleRDL.ca ainsi qu’au comptoir de la bibliothèque et à la réception de l’hôtel de ville. «On a besoin de se rassembler et de fêter», a mentionné le maire Mario Bastille qui a rappelé l’organisation d’un grand bal populaire et d’une grande messe à l’occasion du 300e anniversaire.

«La Ville souhaite mettre en place des activités pour la population et créer un legs à l’occasion du 350e anniversaire de Rivière-du-Loup», a noté Steeve Drapeau, conseiller municipal du district de l’Estuaire. «La Ville ne peut porter seule la démarche, ce pourquoi nous souhaitons bénéficier de la mobilisation et de l’expertise des organismes d’ici pour créer avec eux une programmation complète d’activités qui feront de 2023 une année inoubliable», a-t-il ajouté.

La consultation écrite permettra aux organismes et regroupements de personnes passionnés par l’histoire de signifier leur souhait de mettre sur pied, avec l’aide de la Ville, des activités destinées à la population. Des demandes de subventions seront ensuite déposées aux programmes de commémoration du ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’auprès du gouvernement fédéral. «Célébrer 350 ans d’histoire signifie de multiples sujets à aborder, mais aussi beaucoup de manières de les mettre en valeur», a souligné Julie Martin, gestionnaire aux programmes culturels et patrimoniaux.

350E ANNIVERSAIRE ET JEUX DU QUÉBEC

Avec le report possible en 2023 de la Finale hiver des Jeux du Québec, qui devait avoir lieu à Rivière-du-Loup d’abord en 2021 puis en 2022, deux évènements majeurs pourraient se succéder à Rivière-du-Loup la même année. «Ce sont deux choses différentes», a précisé le maire Mario Bastille qui a ajouté que l’organisation des Jeux du Québec est déjà bien implantée dans le milieu louperivois.

La gestionnaire aux programmes culturels et patrimoniaux n’y voit pas non plus un chevauchement problématique, notamment au niveau du recrutement de bénévoles. «Je les vois séparés également, les Jeux du Québec sont prévus en mars tandis que les activités du 350e anniversaire de Rivière-du-Loup sont planifiées sur un an», a souligné Julie Martin. Celle-ci a précisé que la Ville ne souhaite pas aller chercher un nombre imposant de bénévoles mais plutôt la collaboration d’organismes passionnés par l’histoire de Rivière-du-Loup.