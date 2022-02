Deuxième manifestation pour la fin des mesures sanitaires à Rivière-du-Loup 

La brève tempête de neige qui a frappé la région de Rivière-du-Loup en début d’après-midi n’a pas refroidi les ardeurs de plusieurs dizaines de manifestants qui se sont rassemblés devant la Maison de la culture, ce dimanche 27 février. Ils demandent la fin de l’état d’urgence et l’abolition «complète» des restrictions sanitaires, de même que la tenue d’un discours moins discriminatoire et plus rassembleur.

C’est la deuxième fois qu’une manifestation du mouvement Action Liberté KRTB, un groupe né sur les réseaux sociaux, est organisée en sol louperivois. Lors d’un premier rendez-vous, à la fin janvier, plus de 500 personnes avaient pris part à la marche pacifique. Cette fois, on en comptait près d’une centaine de tous les âges, dont de nombreux enfants.

Le mouvement Action Liberté KRTB milite toujours pour la fin de l’état d’urgence sanitaire qui permet aux élus provinciaux de gouverner par décret, la fin des mandats de vaccination obligatoire fédéraux et la fin définitive - et non la suspension temporaire - du passeport vaccinal au Québec.

«C’est aussi important de se lever pour promouvoir l’inclusion sociale et le dialogue rassembleur, plutôt que d’encourager la division populaire», a lancé dans un discours l’un des organisateurs de l’événement, Simon Fournier.

Si plusieurs manifestants conviennent que «le gouvernement a adouci son discours» dernièrement et que «les choses commencent à aller dans la bonne direction» avec le calendrier d’assouplissements, ils estiment que beaucoup de chemin reste à faire.

Certaines personnes doutent également des bonnes intentions de Québec qui a annoncé la levée de l’essentiel des mesures sanitaire le 14 mars, puis une volonté de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire dès le retour des élus à l’Assemblée nationale.

«Ils peuvent tout remettre ça plus tard, a indiqué une personne présente. On est tannés et on est là aujourd’hui pour être ensemble.»

«Je ne suis pas contre celle des autres, mais il faut se battre pour notre liberté», a partagé un autre manifestant.

SE RÉUNIR

Au-delà des revendications politiques, le simple fait d’avoir une opportunité d’être ensemble et de discuter a poussé plusieurs personnes à se présenter à l’activité de dimanche. «On veut se rassembler pour la simple et bonne raison que nous sommes tannés d’être isolés, réprimés, étouffés […] Ça fait du bien de quitter l’écran et de sentir la chaleur humaine», a expliqué Simon Fournier, sous les applaudissements de la foule.

«Est-ce qu’on peut encourager la réconciliation, les débats sains, prendre le temps de s’écouter sans se juger? […] La division ne sert à rien», a-t-il ajouté, plus tard.

Pendant la manifestation, le slogan du mouvement Action Liberté 2022, «Rassembler pour ne pas diviser», a été crié de nombreuses fois. Le mot «liberté» était aussi scandé sans arrêt durant la marche qui s’est déroulée sur les rues Du Rocher, du Domaine, de l’Hôtel-de-Ville et Lafontaine, entre autres, avec une escorte policière.

Notons que les trompettes, tambours et cris ont cessé près du salon funéraire Marc-André Rioux, par respect pour une famille endeuillée qui y tenait une cérémonie.