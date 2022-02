Mission accomplie pour le comité des Paniers de Noël du Kamouraska

Pour une deuxième année consécutive, Moisson Kamouraska, aidée par des bénévoles citoyens représentant les municipalités de l’ensemble de la MRC, a relevé encore une fois le défi paniers de Noël. Avec le support technique d’organisateurs communautaires du CISSS du BSL et de la Corporation de développement communautaire du Kamouraska (CDCK), plusieurs rencontres ont été nécessaires afin d’arrimer la réalisation de ce colossal mandat de réaliser des paniers de Noël en contexte de pandémie.

Cette année, 391 paniers de Noël ont été confectionnés et distribués par l’équipe de Moisson Kamouraska. Ils ont pu compter sur de l’aide inattendu et fort apprécié par du bénévolat corporatif. Une autre belle façon d’aider dans cette période fortement achalandée. Tout en respectant le mode de fonctionnement préétabli, ces paniers ont ensuite été livrés à la communauté dans le besoin par les comités locaux. De façon unanime, les gens qui en ont bénéficié ont apprécié la générosité des paniers.

Moisson Kamouraska a eu la chance de compter sur plusieurs donateurs qui lui ont prêté mains fortes à leur façon et se sont joints au mouvement de solidarité pour aider les familles en situation financière précaire. C’est 32 278 $ qui ont été amassés dans la communauté. Citoyens, MRC et municipalités du Kamouraska, députée Mme Marie-Ève Proulx ont tous contribué à leur manière à soutenir financièrement la réalisation des paniers. Encore une fois, la solidarité et l’entraide kamouraskoises ont fait ses preuves par la réalisation d’une guignolée kamouraskoise secteur St-Pascal par TVCK et secteur La Pocatière par le Cégep de La Pocatière étudiants Arts, Lettres, Communications / Médias.

Depuis plusieurs années, la banque alimentaire Moisson Kamouraska vient bonifier les paniers de Noël en répondant aux demandes des comités et depuis deux ans en confectionnant en totalité les paniers de Noël. Un défi colossal, mais grâce à l’appui de notre communauté et nos partenaires, nous avons pu y parvenir.