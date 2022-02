La sécurité à la ferme : Des agriculteurs témoignent des dangers

À l’approche de la semaine de la santé et sécurité à la ferme qui se déroulera cette année du 13 au 19 mars, le Syndicat de l’UPA de L’Islet est heureux de saluer aujourd’hui les producteurs et productrices agricoles qui ont accepté de témoigner dans les capsules vidéo. Ayant vécu des accidents à leur ferme, ils sont davantage conscients des risques que représente leur profession.

Avec un nombre élevé d’accidents, souvent mortels, survenus dans les récentes années, le Syndicat trouvait important de rappeler les dangers à la ferme afin de sensibiliser le monde agricole à la sécurité pour qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour les prévenir. Le président, Steve Pelletier a mentionné : «Il y a beaucoup d’ouvrage sur une ferme et on est souvent en manque de main d’œuvre. On se dépêche pour essayer d’en faire le plus possible en peu de temps parce qu’il y a toujours autre chose qui nous attend. Toutefois, il ne faut jamais oublier d’être vigilants parce qu’un accident arrive si vite.»

Le Syndicat de l’UPA de L’Islet tient à souligner les partenaires qui ont rendu possibles la réalisation d’une vingtaine de capsules vidéo notamment le MAPAQ, direction de la Chaudière- Appalaches, Desjardins, Promutuel L’Islet-Montmagny, Société d’agriculture du comité de L’Islet, Les Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Nord et Chaudière-Appalaches- Sud, Les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Nord, les syndicats locaux de la MRC de Montmagny et de Kamouraska.

Pour visionner les capsules vidéo, c'est ici.