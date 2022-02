Retour du traditionnel Match en Rose des 3L

Le Match en Rose des 3L de Rivière-du-Loup sera de retour en 2022 après une pause en raison de la pandémie. La septième édition de ce rendez-vous aura lieu le samedi 19 mars, à 19 h 30, au Centre Premier Tech. Il s’agira de la dernière partie de la saison régulière des 3L.

En 2019, cet évènement au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec avait permis d’amasser une somme de 9 043 $. On y retrouvait 1 572 spectateurs. Puisqu’à compter du 14 mars prochain les amphithéâtres pourront être remplis à leur pleine capacité, on vous attend nombreux à cet évènement pour soutenir la recherche dans la lutte contre la maladie.

«Pour nous, il aurait été inconcevable de ne pas assurer le retour de cette soirée qui suscite, chaque année, un bel élan de solidarité dans la communauté et qui nous permet de faire une différence significative dans cette bataille», souligne Cindy Simard, copropriétaire de l’équipe.

En 2022, la direction du club de hockey a confié la présidence d’honneur du Match en Rose à Dre Nancy Bastien, qui recevait, l’hiver dernier, son diagnostic de cancer du sein. «Dans les 10 dernières années, il y a eu une amélioration considérable des traitements, et ça c’est grâce à l’argent qui est remis à la recherche. C’est pourquoi j’invite tout le monde à se joindre à nous le 19 mars et à assister au Match en Rose», mentionne la médecin généraliste. Pour Dre Bastien, cette épreuve, qu’elle voit comme une expérience de vie, devait servir à aider d’autres personnes.

PLUSIEURS FAÇONS DE SOUTENIR LA CAUSE

Bien sûr votre présence au Match en Rose est la première façon de soutenir cette cause puisque pour chaque billet adulte vendu, 2 $ seront remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. De plus comme le veut la tradition de cet évènement spécial, les chandails revêtis par les joueurs lors de cette partie feront l’objet d’un tirage. Les coupons de participation à cet effet seront vendus 2 $.

Parmi les entreprises qui apportent leur soutien à cet évènement, on note le Café Brûlerie Rivière-du-Loup qui a mis en vente un café à l’effigie de l’initiative : Le Mélange 1975. Offert en grains ou moulu, au format de 500 grammes, chaque sac vendu permettra de verser 3 $ additionnels à l’organisme de bienfaisance qui permet aux personnes touchées par la maladie d’espérer un avenir meilleur. La boutique Mélusine apporte également son appui avec un bracelet créé sur mesure pour la cause et disponible au kiosque du Fan Club lors des matchs. Tous les profits tirés de la vente des bracelets seront versés à la Fondation. Des restaurants et bars du centre-ville ont aussi signifié leur intention d’appuyer la cause.

Soulignons finalement que les personnes qui voudraient signifier leur appui aux combattantes d’un cancer pourront apposer leur signature sur Rosie, un conteneur rose qui sera placé près du Centre Premier Tech lors du Match en Rose. Martin Ouellet de Conteneur KRT suggère aux signataires d’apporter leur propre crayon, le froid faisant parfois geler ceux fournis par les responsables. «Le cancer du sein est et sera toujours une cause qui nous tient à cœur. C’est pour cette raison que nous tenions à nous impliquer», souligne Martin Ouellet.