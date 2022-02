Une autre bordée de neige prévue au KRTB

Une importante dépression météorologique atteindra le Québec dans la journée de mardi, amenant dans son sillage des quantités de neige pouvant dépasser 20 centimètres. Ces précipitations pourraient aussi être accompagnées de fortes rafales de vent et de poudrerie.

Un bulletin météorologique spécial a d'ailleurs été émis cet avant-midi à cet effet par Environnement Canada. La neige devrait débuter dans la journée de mardi et s'intensifier au cours de la soirée. Les conditions s'amélioreront graduellement mercredi et les températures se réchaufferont. Le sud du fleuve Saint-Laurent et le secteur de Charlevoix pourraient également recevoir de la pluie verglaçante ou du grésil.

Ce système météorologique pourrait amener plus de 30 centimètres de neige dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jusqu'à 15 millimètres de verglas sont attendus dans la région de Québec en journée mercredi.

Les conditions routières pourraient devenir difficiles en raison de l'accumulation de neige et de la visibilité qui sera réduite.