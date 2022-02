Palmarès des cégeps : le Cégep de Rivière-du-Loup fait bonne figure

Le Journal de Québec a publié ce samedi 19 février son troisième Palmarès des cégeps du Québec. En vertu de ce classement, le Cégep de Rivière-du-Loup apparaît au 2e rang pour les programmes de Comptabilité et gestion et Éducation à l’enfance.

D’après les données compilées par le Journal de Québec, la moyenne générale au secondaire des étudiants admis au programme de Comptabilité et gestion au Cégep de Rivière-du-Loup est de 73,6 %. La prédiction de diplomation était de 63,4 %, alors que le taux de réel est de 77,8 %, un écart de 14,4 %.

Le Cégep de Rivière-du-Loup s’est aussi retrouvé au 4e rang pour le programme préuniversitaire Arts et lettres et pour le programme Informatique. Ce Palmarès des cégeps du Journal classe les établissements selon leur taux de diplomation et les notes obtenues par les étudiants au secondaire lors de leur admission. Si le taux de diplomation surpasse les attentes, son classement s’améliore. L’inverse est également possible. Le Palmarès a été réalisé avec la collaboration de la professeure Catherine Haeck de l'UQAM et de la firme scientifique de données Fluxion.

Les données ont été pondérées sur les cinq dernières cohortes d’étudiants disponibles, doit de 2011 à 2015 pour les programmes préuniversitaires et 2010 à 2014 pour les programmes techniques.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a dénoncé ce classement qui ne fait que «renforcer une approche clientéliste du parcours collégial». Elle déplore aussi ce type de publication qui a un effet «démobilisateur sur le personnel, dans un contexte déjà difficile». La CSQ dit plutôt défendre des principes d’inclusion et une plus grande accessibilité aux études supérieures. Elle revendique également des réinvestissements dans les cégeps pour soutenir les apprentissages et estime que ce palmarès brosse un portrait incomplet des établissements d’enseignement collégiaux et des parcours qu’ils offrent.

Il est possible de comparer la performance des différents programmes des cégeps du Québec en consultant l’outil interactif du Journal de Québec en suivant ce lien : https://www.journaldequebec.com/2022/02/19/comparez-la-performance-des-cegeps