Bilan de la campagne des paniers de Noël 2021 au Témiscouata

Encore une fois, la MRC de Témiscouata a été à même de constater la nécessité de la campagne des paniers de Noël. Celle-ci a permis d’offrir 473 paniers, et ce à 655 adultes et 293 enfants. On constate une augmentation d’environ 50 paniers de plus que l’an dernier.

La valeur de chaque panier remis varie de 50 $ à 500 $, selon leurs conditions et selon les sommes qui étaient disponibles. «Tous les dons sont importants et peuvent faire une grande différence dans le quotidien des gens dans le besoin», commente le préfet Serge Pelletier.

La Covid-19 a affecté les budgets de plusieurs foyers du territoire. De plus, les contraintes sanitaires ont rendu la cueillette de denrées et d’argent beaucoup plus difficile pour les comités locaux, ce qui remettait en cause la distribution de paniers de Noël aux personnes vivant des situations de vulnérabilité. «La pandémie n’est pas terminée, c’est très important de continuer à se serrer les coudes», a mentionné Serge Pelletier.

Compte tenu des difficultés liées à la pandémie, la MRC de Témiscouata a choisi de s’impliquer pour une 2e année à la campagne et ainsi soutenir la mobilisation et la grande générosité du milieu. Elle remercie toutes les municipalités, les commerces et entreprises, les organismes, les fabriques, les comités locaux, les maisons de la famille du territoire, les cuisines collectives de Cabano, de Dégelis, du Haut Pays et la Petit bouffe des Frontières, ainsi que tous les bénévoles qui se sont impliqués dans l’exercice. Elle tient également à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons.

La MRC de Témiscouata rappelle que les organismes de dépannage alimentaire demeurent actifs toute l’année, mais il faut être conscients que la période des fêtes revêt un caractère bien particulier. Chaque contribution est un geste significatif qui peut faire la différence pour une famille. Si vous souhaitez contribuer ou obtenir de l’information concernant l’aide que l’un de ces organismes peut vous offrir, vous pouvez communiquer avec eux : Les Cuisines collectives de Cabano (418 854-9316), de Dégelis (418 853-3767), du Haut-Pays (418 779-2731) ou la Petite bouffe des Frontières (418 893-2626).