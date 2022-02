Tempête hivernale : de nombreuses écoles fermées au KRTB

Toutes les écoles primaires et secondaires des centres de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs sont fermées pour la journée en raison des mauvaises conditions climatiques.

Les cours sont aussi suspendus au Collège Notre-Dame, tout comme dans les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes. Le Cégep de Rivière-du-Loup fermera aussi ses portes pour la journée.

Les services de garde scolaires demeurent majoritairement ouverts, à l'exception de ceux de Saint-André, Lac-des-Aigles, Sainte-Françoise, Sainte-Rita, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Michel-du-Squatec et Trois-Pistoles (Chanoine-Côté).

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

De la neige forte et de la poudrerie sont prévus aujourd'hui dans les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. En plus des quantités de neige tombées, de 5 à 15 centimètres de précipitations sont prévus jusqu'à cet après-midi, d'après Environnement Canada. La visibilité sera fortement réduite en raison de la poudrerie et les conditions routières pourraient se détériorer rapidement. Il est recommandé de repousser tout déplacement non essentiel à plus tard.