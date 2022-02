Julie Gagnon élue par acclamation à la mairie de Saint-Pierre-de-Lamy

La nouvelle mairesse de Saint-Pierre-de-Lamy, Julie Gagnon, a été officiellement assermentée le 14 février dernier. Impliquée dans de nombreux comités de sa communauté, elle s’engage à travailler avec l’équipe en place pour continuer de faire avancer sa municipalité.

«Ce n’est pas de l’inconnu et cela ne me fait pas peur. On va avancer ensemble. Je veux prendre le temps de me mettre dans le bain, d’apprivoiser les comités et de connaître les dossiers», explique Julie Gagnon. Cette dernière est propriétaire de la ferme Ciboulette Inc de Saint-Pierre-de-Lamy. Elle est aussi présidente du syndicat de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Témiscouata et elle fait partie du comité touristique de Saint-Pierre-de-Lamy. Lors de futures discussions au conseil municipal concernant ses implications, elle sera appelée à se retirer pour respecter le code d'éthique des élus municipaux.

Julie Gagnon dit avoir été approchée par des citoyens de la municipalité et des membres du conseil afin de se présenter au poste de maire. «Me faire dire qu’on veut travailler avec moi, c’est une belle marque de confiance et c’est flatteur. Je crois que je vais apporter un beau bagage d’expérience.»

Elle a siégé pendant 10 ans comme conseillère municipale à Saint-Pierre-de-Lamy, avant de prendre une pause pendant six ans. «Il y a de nouveaux arrivants à Saint-Pierre-de-Lamy, des entreprises existantes et de nouveaux entrepreneurs, il faut s’assurer de répondre aux besoins de tout le monde. Il y a également des solutions d’attraction à développer», ajoute la nouvelle mairesse.

Réélu en novembre dernier, le maire de Saint-Pierre-de-Lamy Jean-Pierre Ouellet, qui était en poste depuis 2015, a dû se retirer de ses fonctions au début du mois de janvier dernier pour des raisons de santé.

En 2015, Julie Gagnon s’était présentée aux élections municipales de Saint-Pierre-de-Lamy, mais c’est finalement Jean-Pierre Ouellet qui avait été élu. Il avait récolté 60 voix, contre 43 pour Mme Gagnon. Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Saint-Pierre-de-Lamy compte 114 habitants. Le siège de conseiller municipal numéro 6 est par ailleurs toujours vacant.