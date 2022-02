Cinquième édition de la loterie de l’Association du cancer de l’Est du Québec

L’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) a annoncé le retour de «La loterie qui fait du bien», plus précisément la cinquième édition qui devrait permettre de récolter une somme de 200 000 $. En tout 20 000 billets, au cout de 10 $ chacun, sont mis en vente et vous donnent la chance de remporter l’un des 13 prix offerts totalisant une valeur de 20 775 $.

«L’Association doit amasser chaque année 1,5 million de dollars dans le milieu grâce à diverses campagnes de financement», a noté Daniel Bénéteau, président de l’ACEQ depuis 10 ans. M. Bénéteau a rappelé la mise en place du premier centre de radiothérapie dans l’Est du Québec en 1981, puis de l’Hôtellerie Omer-Brazeau en 1995 avec ses 75 lits et de son agrandissement en 2012 avec un milieu de ressourcement. «Il nous arrive de manquer de lits», a précisé le président.

Celui-ci a indiqué que l’on note une augmentation annuelle de 3 % des cas de cancer en raison du vieillissement de la population. L’hôtellerie a dénombré près de 15 000 nuitées en 2021, à un prix très abordable pour la clientèle, soit 28 $ par nuit incluant le déjeuner et le dîner. «Malgré tout, 30 % de la clientèle n’est pas en mesure de payer, l’ACEQ apporte une aide additionnelle à cet effet», a ajouté M. Bénéteau.

LA LOTERIE QUI FAIT DU BIEN

En plus de soutenir les services de l’hôtellerie, «La loterie qui fait du bien» contribue à offrir un massage apaisant et relaxant à une personne atteinte de cancer pendant qu’elle reçoit un traitement de chimiothérapie par intraveineuse dans les cliniques d’oncologie de l’Est-du-Québec; elle permet d’offrir une trousse réconfort procurant chaleur et mieux-être à des personnes qui débutent des traitements de chimiothérapie par intraveineuse ou d’immunothérapie dans les hôpitaux du territoire; elle offre aussi la possibilité de consulter de l’information spécialisée sur le cancer et des activités variées ayant pour effet de briser leur isolement et d’apaiser leurs craintes; elle permet finalement de bénéficier de services de proximité, d’entraide, d’information, de soutien psychosocial et plus encore qui répondent à leurs besoins et leur apportent du réconfort.

TIRAGE LE 15 JUIN

Les chaînes de télévision CIMT, CHAU et TVA Est-du-Québec sont partenaires de «La loterie qui fait du bien». Le tirage des 13 prix aura lieu le 15 juin prochain. Dans le secteur du KRTB, on peut se procurer des billets à ces endroits : CARQUEST Pièces d’Autos Dégelis et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Esso de Squatec, Metro de Témiscouata-sur-le-Lac et Trois-Pistoles, Pharmacie Jean Coutu de Rivière-du-Loup, Quincailleries Home Hardware de Cabano et Rivière-du-Loup ainsi que VitroPlus/Ziebart de Rivière-du-Loup. L’achat web est aussi possible à aceq.org/loterie ainsi que par téléphone auprès de Myriam Ward, 418 724-0600 ou 1 800 463-0806, poste 2006.

Depuis le début de cette campagne de financement, «La loterie qui fait du bien» a permis de recueillir 533 650 $ par la vente de billets. Les revenus sont investis afin de favoriser concrètement le mieux-être des personnes atteintes de cancer et celui de leurs proches au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.