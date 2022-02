Bouffe Animaux RDL implante un programme de partenariat pour redonner à la communauté

L'entreprise Bouffe Animaux RDL de Rivière-du-Loup met de l'avant un tout nouveau programme de partenariat régional avec les éleveurs, refuges d'animaux et autres entreprises du domaine animalier.

L'objectif avoué de Carol-Ann Dionne, propriétaire de Bouffe Animaux RDL, est de se recentrer sur les besoins de ces organisations, d’avant tout trouver le moyen de leur venir en aide afin qu'elles puissent poursuivre leur mission relative au bien-être animal. L'un des volets de ce programme consiste entre autres à procurer une visibilité et un soutien supplémentaires aux organismes voués à la cause d’adoption d’animaux errants ou abandonnés.

«Ce projet mûrit dans ma tête depuis plusieurs mois et je suis heureuse qu'il se concrétise aujourd'hui. C'est l'aboutissement de ma vision, ma façon toute personnelle de venir en aide aux organisations de la région qui gravitent autour de l'adoption d'animaux comme les refuges et les éleveurs éthiques. En lançant ce nouveau programme de partenariat, j'espère créer un mouvement gagnant-gagnant», déclare Carol-Ann Dionne.

Déjà, une plateforme web a été lancée pour rassembler et afficher au même endroit tous les animaux en attente d'adoption. «Seulement au KRTB, au moins cinq organismes en adoption animale sont actifs, souvent menés à bout de bras par des bénévoles débordés. Cette nouvelle plateforme présente tous les animaux en question et il est même possible pour la population d'y effectuer un don pour supporter nos refuges. Le cas échéant, Bouffe Animaux RDL remet un montant supplémentaire pour chaque transaction effectuée sur le site.»

Cette plateforme de dons et d'adoption est accessible à bouffeanimaux.com/adoption-animal. Cet engagement privilégié à la cause animale rejoint entièrement les valeurs de la principale intéressée. «Le bien-être de nos petits compagnons me tient à cœur. Cette initiative, c'est un peu ma façon de redonner à la communauté et d'aider les différents acteurs du domaine animalier, entreprises, éleveurs et refuges présents sur le territoire à poursuivre leur mission. Bouffe Animaux RDL bénéficie d'une clientèle en or et l'entreprise est très proactive sur les réseaux sociaux. Nul doute que les organismes spécialisés en adoption animale vont y trouver leur compte et profiter d'une visibilité accrue», conclut la propriétaire.