Mario Bastille à la vice-présidence du Caucus des cités régionales de l’UMQ

Le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a été élu premier vice-président au conseil exécutif du Caucus des cités régionales de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le 11 février dernier.

«Il s’agit d’une opportunité de porter la voix de notre municipalité et de ses citoyens au sein du Caucus des cités régionales, d’échanger avec les maires des villes évoluant dans un contexte similaire au nôtre et d’être aux premières loges pour discuter des enjeux qui touchent nos collectivités», a commenté M. Bastille.

Le Caucus des cités régionales est formé des 27 municipalités d’agglomération des régions. Il promeut le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et pour l’ensemble du Québec. Leurs dossiers prioritaires sont l’amélioration de l’ensemble des infrastructures, l’affirmation du positionnement des cités régionales comme pôle de développement économique régional, une meilleure connaissance des territoires des cités régionales et la décentralisation des services gouvernementaux en région.

Par le passé, le caucus a notamment fait entendre sa voix dans le dossier des places en garderie et celui de la relance économique. Le caucus est également représenté au conseil d’administration de l’UMQ, dont la mission est d’exercer, à l’échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec.