C’est le 12 février dernier, que s’est tenu un évènement d’envergure regroupant plus de 200 participants et invités au quai de L’Isle-Verte, soit l’inauguration du projet de structuration de l’offre visant la promotion de la pêche blanche à L’Isle-Verte.

Chapeauté par la Corporation de Développement Économique et Touristique (CDET) de L’Isle-Verte, plusieurs bénévoles se sont activés dès 11 h pour accueillir tous ces invités. Musique, caribou, mets préparés sur place sous le chapiteau par Pat BBQ, brimbales, tire d’érable sur neige, foyer extérieur, prix de présences et rafales de vents étaient au rendez-vous afin de passer quelques heures de bons temps sur la banquise de la rivière Verte… ne manquait que les éperlans !

Au terme de l’activité, plusieurs partenaires du projet ont été invités à prendre la parole, notamment Ginette Caron, mairesse L’Isle-Verte, Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Anne-Marie Pelletier, biologiste au ministère des forêts, de la Faune et des Parcs, Christine Malenfant, adjointe à la direction générale Caisse Desjardins de Viger et Villeray et Michel Landry, professeur au Centre de formation Pavillon-de-l’Avenir, département de charpenterie-menuiserie. En plus de ces partenaires, la CDET tient à remercier la Société Inter-Rives de l’Ile Verte qui autorise l’accès à la billetterie.

Ainsi pour la seconde année, la CDET a rendu disponible à la location deux cabanes de pêche chauffées pouvant accueillir confortablement six pêcheurs par cabane. «La prochaine étape sera d’installer les deux autres cabanes que nous avons acquis cette année et de développer une forfaitisation avec les commerces de L'Isle-Verte et de la région. Le développement de forfaits pêche hivernale permettra de contribuer à la rétention de clientèle et d’augmenter les retombées économiques pour le territoire», précise Patrick Couturier, vice-président de la CDET de L’Isle-Verte.

La pêche blanche fait partie de l'identité du village, et elle est à l’image de la communauté: elle a quelque chose de magique. «En mettant à la disposition de la population ces quatre cabanes à pêche, la CDET est fière d’encourager la promotion de la pratique de la pêche d’hiver et les activités touristiques sur le territoire de L’Isle-Verte», conclu Patrick Couturier.