Des aides financières pour améliorer l’accessibilité des établissements touristiques

Le gouvernement du Québec et l’organisme Kéroul annoncent le versement de contributions financières totalisant plus de 411 000 $ afin de favoriser l’accessibilité des lieux et des établissements touristiques du Bas-Saint-Laurent aux personnes ayant une incapacité.

Cinq projets ont été acceptés dans la région bas-laurentienne : Sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata 100 000 $, Comfort Inn Rivière-du-Loup 90 000 $, Comfort Inn Rimouski 88 800 $, Hôtel Rimouski Centre des congrès 87 200 $ et Sélectôtel Amqui 45 209 $.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, et la présidente du conseil d’administration de Kéroul, Isabelle Ducharme, en ont fait l’annonce. Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) du ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée à l’organisme Kéroul.

«Le Québec est renommé pour la grande diversité de son offre touristique et son accueil des plus chaleureux. Je suis très heureuse que l’industrie touristique partage le souhait du gouvernement du Québec de rendre cette formidable offre accessible au plus grand nombre. Félicitations aux entrepreneurs qui, en cette période de défis, choisissent d’améliorer leurs installations afin de faire de notre destination un endroit toujours plus invitant et sécuritaire pour les visiteurs», a commenté Mme Proulx.