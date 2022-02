Une simulation clinique en obstétrique des plus réalistes

Le 25 janvier dernier, dans le cadre du cours Soins

en périnatalité et pédiatrie, les étudiants de deuxième année du programme Soins infirmiers ont pu assister à une simulation d’accouchement en utilisant un mannequin interactif des plus réalistes, Lucina.

Grâce à la présence de deux infirmières d’expérience de l’Hôpital Notre-Dame-de- Fatima, Émilie Lizotte-Lévesque et Stéphanie Dumais, ainsi que de la technicienne de laboratoire en Soins infirmiers, Jessy Lizotte-Lévesque, les étudiants ont pu assister en temps réel à un accouchement selon des procédés en phase avec le marché du travail.

Pour Geneviève Caron, enseignante et co-responsable du département de Soins infirmiers, cette collaboration fut une expérience inoubliable. « Cette démonstration en laboratoire de simulation clinique a permis à nos étudiants(es) de bien comprendre les rôles et responsabilités des infirmières en obstétrique pendant le travail et l’accouchement, de vivre une expérience concrète collée à la réalité et de pouvoir intégrer la théorie. Quel beau partenariat enrichissant et formateur ! »

Suite à l’activité de simulation, un retour sur chaque étape de cette intervention fictive a permis aux étudiants de bonifier leur expérience et d’approfondir le sujet. C’est selon Anabelle Hudon, étudiante en deuxième année « C’est une bonne façon de consolider la théorie que d’assister à cette simulation d’accouchement. Le fait de voir les infirmières d’obstétrique travailler ensemble m’a permis d’apprécier leur travail d’équipe. »

Rappelons que les étudiants intéressés par ce programme peuvent s'inscrire dès maintenant, s'ils veulent commencer leur formation à l'automne 2022.