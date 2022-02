Journées de la persévérance scolaire 2022 : merci d’être porteurs de sens

La MRC de Témiscouata et COSMOSS Témiscouata sont fiers de souligner les Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 14 au 18 février 2022 sous le thème : «Merci d’être porteurs de sens». Pour l’occasion, le préfet Serge Pelletier a hissé le drapeau des journées de la persévérance scolaire sur un mat de l’édifice de la MRC.

Durant tout le mois de février, le drapeau flottera pour rappeler l’importance d’avoir une communauté engagée pour la réussite éducative de nos jeunes. Tous les adultes qui gravitent autour de notre jeunesse ont un rôle significatif à jouer pour les soutenir et les motiver à atteindre leurs objectifs. M. Pelletier affirme que : «C’est en valorisant les jeunes, en reconnaissant leurs efforts, en soutenant leurs différentes aspirations scolaires et professionnelles, que vous leur offrez un but à atteindre. C’est en stimulant leur autonomie, leur sentiment de compétence et d’appartenance, que vous les aidez à rêver à leur avenir».

Il ajoute : «Tout au long de ma carrière, la persévérance scolaire et la réussite éducative ont fait partie de mon quotidien. J’ai eu la chance de pouvoir faire une différence dans la vie de plusieurs jeunes. Maintenant, dans mon rôle de préfet, je souhaite, en collaboration avec les élus et les organisations du Témiscouata, poursuivre mon implication auprès de notre jeunesse. Les défis et les besoins sont grands, mais je crois qu’en mettant nos efforts en commun, nous sommes capables de grandes réalisations!»

Le Témiscouata a la chance d’avoir des établissements scolaires, des organisations, des organismes et des gens de cœur qui travaillent pour les jeunes. Notamment, la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs qui a comme mission de combler les besoins de base des élèves provenant de familles défavorisées et ce, en mettant l’emphase sur leur persévérance scolaire. Le développement de l’élève, sa motivation ainsi que la qualité de ses apprentissages sont au cœur même des actions.

Yvan Lavoie, président de la Fondation mentionne que : «Les facteurs menant à la réussite scolaire d’un enfant sont multiples, mais ceux qui peuvent être des obstacles sont encore plus nombreux. Il est inconcevable de penser que des enfants n’ont pas toutes les mêmes chances dans leur parcours scolaire. Son bien-être, son inclusion, son sentiment d’être en sécurité ne sont que d’infimes éléments qui font une différence dans la vie de l’enfant. La persévérance scolaire, une responsabilité collective.»

La MRC de Témiscouata et COSMOSS Témiscouata remercient tous celles et ceux qui donnent du sens au parcours scolaire de nos jeunes.