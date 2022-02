Maxime Blanchette-Joncas soutient une hausse de la pension de vieillesse pour tous les aînés

Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, soutient sa collègue Andréanne Larouche, porte-parole du Bloc Québécois pour les Aînés, qui marraine actuellement une pétition visant une hausse de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour toutes les personnes de 65 ans et plus.



Le Bloc reproche au gouvernement libéral d'avoir créer deux classes d’aînés en réservant l’augmentation la pension de la Sécurité de la vieillesse uniquement aux 75 ans et plus. En décembre dernier, un projet de loi a d’ailleurs été adopté en ce sens à la Chambre des communes.



«La situation actuelle est inacceptable. Le gouvernement libéral a décidé de mettre de côté les 65 à 74 ans et, de ce fait, laisse tomber des millions de personnes âgées. Contrairement à ce qu’il semble croire, la précarité financière n’attend pas le 75e anniversaire de nos citoyens les plus vulnérables pour frapper. La pandémie et l’inflation galopante, qui a atteint un sommet en 30 ans à la fin de 2021, font très mal au portefeuille de tous les aînés», affirme Andréanne Larouche.



«Pour le moment, le gouvernement n’a offert que des aides ponctuelles qui sont bien insuffisantes. Nous demandons une augmentation de 110 $ par mois de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés de 65 ans et plus afin d’améliorer de manière permanente leur pouvoir d’achat», fait valoir M. Blanchette-Joncas.



«Le Bloc Québécois ne laissera pas tomber les aînés de 65 à 74 ans. C’est pourquoi j’encourage les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques à joindre leur voix à la nôtre. Cette pétition est l’opportunité de montrer notre soutien envers les personnes âgées et notre volonté d’améliorer la qualité de vie de tous les 65 ans et plus», conclut Maxime Blanchette-Joncas.



La pétition électronique est disponible jusqu’au 2 juin prochain au :

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-3820