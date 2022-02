Journée internationale des droits des femmes au Témiscouata

Le comité local du 8 mars invite toute la population à une soirée spectacle d’humour virtuelle pour souligner la Journée internationale des droits des femmes sous le thème : l’avenir est féministe! Voilà l’occasion de rire, faire baisser la pression des derniers mois et de s’accorder un moment pour soi.

Chantal Fleury, l’humoriste-ricaneuse et conférencière nous offre une soirée exaltante de rire et d’inspiration en deux parties : confé-show - Féministe? Mets-en! et spectacle d’humour hilarant « Femme Cougar? MarRRrrwouèèr!!! Attache tes hormones avec de la babiche, on s’fera pas d’la quiche! »

On vous attend le mercredi 9 mars à 18h45 via la plate-forme zoom (le lien vous sera transmis après votre inscription). L’inscription est obligatoire puisque les places sont limitées. L’activité est gratuite! Il y aura quelques places disponibles pour visionner sur grand écran au BeauLieu Culturel du Témiscouata, au Centre des Femmes à Saint-Louis-du-Ha! Ha! ainsi qu’à la salle municipale de Lac-des-Aigles.

Pour inscription et information : Centre des femmes du Ô Pays 418-779-2316, par courriel [email protected] ou via Facebook; Centre des femmes du Témiscouata 418-854-2399, par courriel au [email protected]