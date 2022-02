Nouvel exécutif de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent

Dans la foulée des dernières élections municipales, les membres de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent ont procédé au renouvellement de leur conseil exécutif. C’est lors de sa rencontre régulière tenue de manière virtuelle le 28 janvier dernier que la TREMBSL a procédé de façon unanime à la reconduction de Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, à la présidence de l’organisation.

«Je suis très honoré par cette marque de confiance de mes collègues. La TREMBSL s’impose comme une instance de concertation essentielle pour notre développement et c’est un véritable privilège d’en présider les travaux. Je m’engage donc à défendre de mon mieux les intérêts de la population du Bas-Saint-Laurent, en étroite collaboration avec l’ensemble des élus municipaux de la région», a déclaré M. Lagacé.

Les membres ont nommé Martin Soucy, maire de Mont-Joli, au poste de vice-président. «Je crois fermement à l’importance, pour le monde politique municipal, de travailler en étroite collaboration dans les dossiers régionaux. La TREMBSL nous permet d’établir une vision commune et d’agir de façon solidaire dans l’action. Ensemble, nous sommes non seulement plus forts, mais aussi plus efficaces», a souligné M. Soucy.

De son côté, Bruno Paradis, maire de Price et préfet de la MRC de La Mitis, a vu son mandat au sein de l’exécutif renouvelé pour la prochaine année : «Je suis très heureux de poursuivre mon implication. Notre concertation a atteint une belle maturité depuis sa fondation en 2019 et il reste plusieurs dossiers importants, comme celui du transport aérien et collectif régional, à attacher.»

Philippe Guilbert, récemment élu à la mairie de Trois-Pistoles, complète l’exécutif. «C’est un honneur de me joindre à cette équipe expérimentée et de partager mon expertise avec mes collègues. Je suis confiant que nous allons accomplir de belles et grandes choses ensemble», souligne-t-il.

Les membres de la TREMBSL ont profité de l’occasion pour souligner l’engagement des élus qui ont dignement représenté les intérêts du Bas-Saint-Laurent au sein du conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités.

«Nous remercions chaleureusement Yvon Soucy, préfet sortant de la MRC de Kamouraska, Martin Landry, maire d’Albertville, et Gilbert Pigeon, maire sortant de Saint-Eugène-de-Ladrière, pour la qualité de leur contribution et leur dévouement. Ils ont fait honneur à notre région, tout au long de leur mandat à la FQM» a déclaré Michel Lagacé.

La TREMBSL a également félicité les nouveaux représentants de la région au conseil d’administration de la FQM, soit Bertin Denis, préfet de la MRC Les Basques, Francis St-Pierre, maire de Saint-Anaclet et préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Bruno Paradis, maire de Price et préfet de la MRC La Mitis, et Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.