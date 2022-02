Une nouvelle passerelle pour atteindre le parc des Chutes d’ici 2023 

Le projet de la Ville de Rivière-du-Loup de créer un axe de transport actif entre le quartier Saint-Ludger et le centre-ville louperivois, en aménageant une passerelle piétonne en direction du parc des Chutes, devrait prendre forme au cours de la prochaine année.

Présentement à l’étape des plans et devis, l’administration municipale lancera ensuite le processus d’appel d’offres. Elle souhaite amorcer et exécuter les travaux d’ici la fin de l’année 2022. Rivière-du-Loup a reçu une aide financière de plus de 508 000 $ pour ce projet évalué présentement à 1,5 M$.

«Quand les plans et devis complets seront faits, on sera en mesure de voir à quoi la structure va ressembler. Actuellement, nous n’avons vu que des esquisses», a partagé le maire Mario Bastille en début de semaine.

«On souhaite effectuer les travaux au courant de l’été ou de l’automne prochain. Ça va suivre son cours et nous serons prêts pour le printemps suivant.»

Cette nouvelle construction, exigée par le Canadien National, devrait passer par-dessus la voie ferrée, non loin du secteur de la Croix, pour la franchir de façon sécuritaire et ainsi rejoindre la voie piétonne qui passe au-dessus des chutes, sur le barrage.

Les travaux doivent être amorcés au cours de la prochaine année, puisque ceux-ci doivent être complétés avant le 31 mars 2023, si la Ville souhaite recevoir l’aide financière de Québec.