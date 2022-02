Signature de la nouvelle convention collective avec les employés d’usine et de maintenance 

C’est le 8 février que les parties ont signé la nouvelle convention collective, conclue en novembre dernier, entre l’employeur et deux des trois unités d’accréditation du syndicat des travailleuses et travailleurs des Viandes du Breton (CSN), soit les employés d’usine et de maintenance.

Rappelons que cette entente comprend une augmentation moyenne des salaires de près de 20 %, dès la première année, pour un total de 29,5 % sur quatre ans. Le salaire horaire à l’embauche passe à 19 $, pouvant ensuite atteindre 24 $ pour les journaliers et jusqu’à 31 $ l’heure pour les salariés de la maintenance. Des mesures de rétention et de reconnaissance de l’ancienneté font également partie de la nouvelle entente avec un boni dès la première année, pouvant atteindre 2 000 $ / année et six semaines de vacances après 25 ans. On prévoit aussi la création d’un nouveau quart de travail après-midi/soirée de 40 heures sur quatre jours.

«Considérant le marché actuel, cette entente positionne duBreton comme un employeur de choix dans le marché de la transformation alimentaire, tant à l’échelle québécoise que canadienne», rappelle Claude Rinfret, directeur des ressources humaines et développement organisationnel chez duBreton.

L’entreprise est confiante d’en arriver à une entente satisfaisante, très prochainement, avec ses 21 employés de l’expédition, dernier groupe de salariés pour lesquels la convention est échue.