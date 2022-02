Le Bas-Saint-Laurent, une destination prisée par les Québécois

Tourisme Bas-Saint-Laurent se réjouit des résultats d’une étude de notoriété et de perception menée récemment par Léger, une firme de sondage, de recherche marketing et analytique. Selon cette étude, 55 % des personnes interrogées ont déjà visité la région du Bas-Saint-Laurent et plus de 77% d’entre elles se disent très satisfaites de leur dernière visite.

Un sondage Web a été effectué du 1er au 7 décembre 2021 auprès de 1 000 résidents du Québec âgés de 18 ans et plus afin d’évaluer la perception des Québécois à l’égard de la région touristique du Bas-Saint-Laurent. Cet échantillon est représentatif des régions administratives québécoises, excluant les résidents du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–¬Îles-de-la-Madeleine.

« Plus de la moitié des Québécois ont fait au moins un séjour d’agrément au Québec à l’extérieur de leur propre région au cours des douze derniers mois », mentionne Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. « Le Bas-Saint-Laurent tire bien son épingle du jeu. Les résultats du sondage nous démontrent d’ailleurs que notre région gagne en notoriété. En plus d’évaluer l’appréciation des visiteurs, ces données nous permettent de mesurer l’impact de nos actions et de prendre des décisions éclairées afin de consolider et de bonifier notre offre touristique ».

FAITS SAILLANTS

Plus de la moitié, soit 55 % des répondants, disent avoir déjà visité la région et 11 % d’entre eux l’ont fait au cours de l’été 2021. 77% de ceux qui ont visité la région se disent très satisfaits de leur dernière visite, ce qui se traduit par une note de satisfaction de 8,7/10 pour l’été 2021, et ce, malgré les effets ressentis de la pénurie de main-d’œuvre.

Une majorité des visiteurs ont dormi sur le territoire. Dans les faits, 84 % de ceux qui ont visité la région ont passé au moins une nuitée en hébergement. 51 % des visiteurs ont effectué un séjour d’une à trois 3 nuitées alors que 33 % des visiteurs ont fait un séjour de quatre nuitées et plus. Quant à la rétention, 46 % des répondants estiment qu’ils visiteront probablement la région au cours de la prochaine année.

UNE NATURE ATTRACTIVE

Pas moins de 60% des personnes sondées ont mentionné la beauté des paysages et des points de vue pour motiver leur choix de la destination, 37% des répondants ont évoqué les grands espaces et 29% ont évoqué l’accès facile à la région.

Le fleuve n’est pas en reste alors que 30 % des répondants ont fait allusion au fleuve Saint-Laurent et les éléments s’y rapportant comme étant les premiers éléments représentatifs du Bas-Saint-Laurent.

Parmi les personnes interrogées, 74% d’entre elles estiment que La signature « Prendre le temps » est représentative de la région, 74 % la trouvent attrayante et 65 % considèrent qu’elle est unique et distinctive.