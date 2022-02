Saint-Pascal renouvelle son programme de couches lavables

La Ville de Saint-Pascal a bonifié son Programme d’aide municipal à l’achat de couches lavables pour ses familles grâce à des partenaires dynamiques, ce 2 février. Avec la popularité grandissante des couches lavables ces dernières années, la ville a décidé de répondre aux besoins de ses familles et de reconduire le programme pour les trois prochaines années, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Les fonds annuels du programme seront de 2 500 $ par année où les familles pourront recevoir une aide correspondant à 60 % du coût total de leur achat incluant les taxes, et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant.

«Les familles ont bien compris les nombreux avantages autant économiques qu’écologiques de la couche lavable. La Ville de Saint-Pascal est bien heureuse de les encourager dans ce virage vert qui peut être assez coûteux lors du premier enfant. Grâce au programme, les familles ont une part financière beaucoup moins importante à porter sur leurs épaules et peuvent bénéficier plus rapidement des économies engendrées par cette pratique», mentionne Solange Morneau, mairesse de la Ville de Saint-Pascal.

Les familles qui profiteront du Programme d’aide municipal à l’achat de couches lavables se verront remettre une magnifique couche lavable d’une valeur de près de 40 $, personnalisée aux couleurs de Saint-Pascal, créée et confectionnée à la main par l’entreprise québécoise Confections Moufette. Dans la création, la propriétaire, Maude Forget, s’est entre autres inspirée des incontournables de Saint-Pascal tels que la montagne à Coton, le sentier des Sept-Chutes, le Festival Bonjour la visite et des loisirs de Saint-Pascal.

Une belle opportunité d’achat local

Afin d’aider les familles à pouvoir acheter local, la Pharmacie Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier de Saint-Pascal a mis en place un ensemble de couches lavables et d’accessoires qu’il est maintenant possible de commander sur place et qui permet d’atteindre la subvention maximale de 250 $ offerte par la Ville. Les familles peuvent faire le choix des modèles de couches parmi un grand choix de motifs et de couleurs en plus d’inclure les accessoires pouvant répondre à leurs besoins.

Devant cette initiative d’achat local proposée par l’un de ses membres, les Gens d’affaires de Saint-Pascal vont ajouter une contribution de 30 $ en argent des Gens d’affaires à chaque famille qui se procurera sa trousse de couches lavables à la Pharmacie Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier et qui est admissible au programme d’aide de la Ville. Ce bon d’achat peut être échangé chez tous les commerces participants de Saint-Pascal.

Les familles de Saint-Pascal désirant se prévaloir du Programme d’aide municipal à l’achat de couches lavables peuvent consulter les détails de celui-ci au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Citoyens ».