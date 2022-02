Ici on joue dehors à La Pocatière

La Ville de La Pocatière convie la population pocatoise à sa grande fête hivernale, Ici on joue dehors!, qui aura lieu le samedi 12 février prochain, dès 13 h, aux terrains récréatifs près du Centre Bombardier.

En plus des activités de patinage et de glissade accessible en tout temps, une foule d’animations seront proposées. Dès 13 h, il sera possible de tester ses habiletés au Babyfoot géant et au Bubble soccer. Les citoyens auront également la chance de s’initier au curling.

La fibre artistique des participants ne sera pas en reste puisque de la peinture sur neige sera offerte accompagnée d’une animation ambulante. D’une durée de 30 minutes, l’activité sera présentée à 13 h, à 14 h et à 15 h.

Se tiendront également sur le site jeux gonflables, chocolat chaud, feu de bois et guimauves. Il ne faut pas oublier la Zumba avec Cathy Lemieux qui se déroulera de 13 h 30 à 14 h.

Cette fête est une belle occasion pour les Pocatois de fraterniser et d’apprivoiser la saison hivernale. Il ne faut pas oublier d’apporter luge, patin, tuques, mitaines et sourires.

Comme l’évènement doit respecter les mesures émises par la Santé publique, le passeport vaccinal sera exigé. L’organisation remercie à l’avance les participants de leur collaboration.

C’est donc un rendez-vous, le 12 février prochain, pour la 5e édition d’Ici on joue dehors! Pour toute information, il faut communiquer avec Mme Élisabeth Bercegeay au (418) 856-2222, poste 2018.