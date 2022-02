Un drapeau hissé en soutien à la persévérance scolaire chez les jeunes

Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire et en appui à la démarche COSMOSS relative à ce thème, la MRC de Kamouraska, hissera un drapeau devant son centre administratif, du 14 au 18 février prochains.

«Hisser un drapeau pour valoriser l’éducation et la persévérance scolaire est significatif pour la MRC de Kamouraska. Ce qui l’est encore plus, c’est que cela représente un geste de soutien et de bienveillance envers nos jeunes et leur famille, pour souligner la formidable adaptation dont ils font preuve depuis les tout débuts de la pandémie. Nous avons également une pensée pour tous les gens qui les entourent et qui, eux aussi, doivent faire preuve d’engagement au quotidien», a déclaré le préfet Sylvain Roy.

Chez COSMOSS Kamouraska, on constate que les impacts de la pandémie sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des étudiants sont nombreux et fragilisent leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. C’est pourquoi la prévention est importante.

«La prévention du décrochage nous concerne tous, pas exclusivement le monde scolaire, mais constitue un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance. Offrir un drapeau à la MRC de Kamouraska, en guise de geste de soutien est important pour nous. La collaboration entre l’école, la famille et la communauté engendre un effet positif considérable sur la réussite scolaire des jeunes», a mentionné Stéphanie Sénéchal, co- coordonnatrice chez COSMOSS Kamouraska.