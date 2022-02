Mieux utiliser votre tablette et Internet : deux formations gratuites à Trois-Pistoles

Entre la navigation sur Internet et l’utilisation de leur tablette, plusieurs naviguent en eaux troubles et rencontrent maintes difficultés. La bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles proposera deux formations gratuites dès le 17 février, la première portant sur l’utilisation de la tablette Android ou Apple et la seconde sur Internet, le tout en collaboration avec AlphaNumérique.

Chaque formation repose sur quatre ateliers et sera présentée les jeudis ou vendredis. Les activités de formation seront animées par Sébastien Rioux, formateur pour AlphaNumérique, Chaque participant ou participante devra avoir en main sa tablette ou son ordinateur pour bien suivre la formation et faciliter ses apprentissages.

D’une durée approximative une heure, les séances auront lieu à la bibliothèque en respect des mesures sanitaires en vigueur. Le passeport vaccinal est obligatoire pour participer aux activités de formation, tout comme le port du masque et le respect de la distanciation physique.

Comme les groupes seront limités à quatre participants, il faut s’inscrire en composant le 418 851-2374 ou par courriel à [email protected]