La Ville de Pohénégamook lance un appel de projets d’œuvre d’art publique

La Ville de Pohénégamook a lancé, il y a quelques semaines, un appel à projets d’œuvre d’art publique afin de dynamiser l’Espace Village-relais et d’offrir une vitrine aux artistes de la région. Elle invite les artistes professionnels du KRTB à déposer leurs propositions de projet en ce sens.

«L’Espace Village-relais est un espace public ouvert à la population 24 heures sur 24. Il abrite notamment le bureau d’accueil touristique qui reçoit la visite de milliers de touristes en provenance des quatre coins du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de l’international. Il s’agit donc d’une excellente opportunité pour mettre en valeur le talent artistique d’ici et contribuer au développement du tourisme culturel au Témiscouata», explique la pro-mairesse de Pohénégamook, Clermonde Lévesque.

Le projet retenu devra être une œuvre tridimensionnelle qui s’harmonise à son environnement et qui met en valeur différents éléments identitaires ou symboliques de Pohénégamook. Sa composition devra contenir, en totalité ou en majeure partie, des matériaux régionaux, écologiques ou recyclés. De plus, l'artiste ou le groupe d'artistes sélectionné aura à organiser un vernissage et animer une activité de médiation culturelle durant l’été 2022. Une aide financière de 3 000 $ est allouée à la réalisation du projet.

La date limite pour soumettre une proposition est le 14 février. Les détails concernant les critères de sélection, la présentation du dossier et le processus d’évaluation sont indiqués dans l’appel de projets qui peut être consulté à partir du site Internet de la Ville. Les demandes de renseignements peuvent être adressée à Patrick Cyr au 418 863-7722 poste 4104 ou [email protected]