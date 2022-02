Une fête de la pêche blanche à L’Isle-Verte le 12 février

Le froid étant bien ancrée, la Corporation de développement économique et touristique (CDET) de L’Isle-Verte, en partenariat avec la Municipalité de L’Isle-Verte, invite la population à une activité de pêche sur glace le 12 février 2022, de 11 h à 14 h, au quai de L’Isle-Verte et sur la rivière Verte.

Cette journée donnera l’occasion aux personnes intéressées de visiter les cabanes à pêche et les équipements, de danser au son de la musique d’ambiance, de se réchauffer autour du foyer extérieur… ou d’un p’tit shooter de caribou, de s’informer sur la biologie l’éperlan arc-en-ciel et la réglementation, de manger une bouchée (hot-dog et tire d’érable sur neige), de gagner (peut-être!) un des nombreux prix de présences et d’assister au lancement officiel du projet de pêche blanche.

Évidemment, il sera possible de pratiquer la pêche de l’éperlan en profitant des brimbales qui seront disponibles.

Notons que l’inscription est obligatoire et doit être effectuée par la plateforme en ligne Qidigo de la Municipalité de L’Isle-Verte (nombre de participants limités) : https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-LIsle-Verte/activities/session