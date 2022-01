Accroissement des admissions dans divers programmes CFP Pavillon-de-l’Avenir

Le nombre de nouveaux élèves est en hausse au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA). Depuis septembre 2021, le centre de formation professionnelle enregistre une augmentation globale des inscriptions de 9 %. La part du lion va aux programmes d’études en santé et en électromécanique ainsi qu’aux formations professionnelles reliées aux métiers de la construction.

«Différents facteurs ont entraîné cet engouement pour nos programmes. L’un d’eux est l’octroi de bourses aux élèves qui souhaitent étudier pour devenir préposés», soutient le directeur du CFPPA, Benoit Ouellet. «Quant aux métiers d’électricien, de charpentier-menuisier et de plombier, ils ont la cote auprès des jeunes, entre autres parce que la demande sur le marché pour la réalisation de travaux résidentiels et commerciaux est importante», ajoute-t-il.

RECRUTEMENT INTERNATIONAL

Le CFPPA peut maintenant compter sur une nouvelle collaboratrice pour faciliter l’accueil et le recrutement d’élèves étrangers. Depuis le printemps dernier, le nombre de demandes d’admission d’élèves issus des pays de la francophonie ne cesse de croître. On en comptait plus d’une vingtaine avant la rentrée de septembre dernier. «Nous comptons actuellement sur le soutien d’une organisation provinciale, Éducation internationale, pour réaliser le recrutement en notre nom. Nous estimons que la nomination d’une ressource à l’interne dédiée à cette tâche permettra d’accroître le nombre d’élèves recrutés annuellement», explique Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Actuellement, une quinzaine d’étudiants étrangers sont aux études au CFPPA.

Ainsi, Elisabeth Côté a récemment été nommée à titre d’agente de développement pour le CFPPA. S’appuyant sur plus de 15 années d’expérience en journalisme et en communication organisationnelle, elle entrera en poste au cours des prochaines semaines. Pendant sa carrière, elle a aussi exploré les domaines du développement local et régional ainsi que de la coopération internationale. «Mme Côté est employée du centre de services scolaire depuis plus de 10 ans. Dans le cadre de ses fonctions, elle a développé ses connaissances et ses compétences en matière de formation professionnelle. Dorénavant, son rôle sera de promouvoir nos programmes d’études à l’étranger et d’assurer l’accueil des nouveaux élèves lorsqu’ils arriveront dans notre région. On offrira, de cette manière, un service complet aux étudiants étrangers», précise Antoine Déry.