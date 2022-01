Québec annonce un nouvel assouplissement pour augmenter l’accessibilité aux logements sociaux

Afin que davantage d’aînés, de familles et de personnes seules puissent bénéficier d’un logement dans un HLM, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a annoncé un nouvel assouplissement des critères d’admissibilité dans les HLM vacants du Québec qui est entré en vigueur le 26 janvier.

L’annonce de cet assouplissement relatif à la levée du seuil de revenu maximal permettra à plusieurs offices d’habitation d’offrir leurs logements vacants à une plus large clientèle, lorsqu’il n’y a pas de liste d’attente.

Rappelons que les ménages qui habitent dans un HLM paient un loyer correspondant à 25 % de leurs revenus. L’objectif de cette mesure est de favoriser une occupation optimale des logements sociaux vacants depuis plus de deux ans dans certaines municipalités en les attribuant à des ménages à la recherche d’un logement et dont le revenu dépasse celui fixé pour y être admissible.

Le gouvernement du Québec augmente ainsi l’accessibilité aux logements sociaux en offrant une plus grande latitude aux offices d’habitation pour répondre aux besoins sur le terrain. Les offices d’habitation devront toutefois conserver des unités disponibles.

Par ailleurs, il convient de souligner que des Québécois sur une liste d’attente pour un logement social dans une localité peuvent demander d’obtenir un logement social dans une municipalité dans laquelle il y a des HLM vacants et où il n’y a pas de liste d’attente.

«C’est la première fois qu’un gouvernement en fait autant pour accroitre l’accessibilité aux HLM. Nous augmentons l’offre de logements au Québec, mais il faut aussi s’assurer que tous les outils sont en place pour permettre à des ménages dans le besoin de disposer d’un logement adéquat, et c’est ce que nous faisons une fois de plus! Ce nouvel assouplissement que j’annonce aujourd’hui permet de faciliter l’accès aux logements sociaux. Cette flexibilité supplémentaire sera bénéfique dans plusieurs régions du Québec, notamment dans les plus petites municipalités qui ont des logements HLM inhabités. C’est vraiment une question de gros bon sens; les règles doivent évoluer, surtout dans une période où les taux d’inoccupation demeurent bas dans plusieurs régions. D’autres annonces en ce sens suivront. Ces logements qui sont chauffés, éclairés, et vacants depuis plusieurs années, nous souhaitons les voir habiter!», explique le ministre Andrée Laforest.

Rappelons aussi qu’en mai dernier, le gouvernement avait aussi fait l’annonce d’un premier rehaussement du seuil de revenu maximal pour l’admissibilité à un HLM.