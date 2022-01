Le pont de glace de l’île Verte est ouvert

Le pont de glace pour accéder à l’île Verte en motoneige est ouvert officiellement depuis le samedi 22 janvier. «Il a fallu attendre un peu en raison des grandes marées, pour s’assurer que les glaces ne décollent pas des berges», a expliqué Louise Newbury, mairesse de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Rappelons que le pont de glace est accessible seulement en motoneige; les VTT, les automobiles et les camions n’y sont pas autorisés. Il remplace ainsi pour quelques semaines le service d’hélicoptère reliant Cacouna à l’île Verte. L’hélicoptère est donc en service à l’automne et au printemps (période de gel et de dégel), soit lorsque le traversier cesse ses opérations et que le pont de glace est fermé.

Lors de la séance du conseil municipal du 15 janvier dernier, ses membres ont adopté la soumission pour l’entretien du pont de glace pour 2022 au montant de 15 000 $ et soumise par Jacques Fraser. Il est prévu que le pont de glace pourrait durer 7 semaines.

Par ailleurs dans une lettre datée du 30 décembre dernier, le conseiller municipal Léonce Tremblay a donné sa démission. À cet effet, Mme Newbury a expliqué à Info Dimanche que l’homme de 78 ans avait amorcé sa réflexion avant l’élection de novembre dernier mais qu’il s’était tout de même présenté. «M. Tremblay a donné 8 années d’implication que nous avons grandement appréciées. Il était le plus âgé et avait beaucoup d’expertises, d’ailleurs on continue de l’appeler au besoin», a commenté la mairesse.

L’élection partielle pour le remplacer devrait normalement avoir lieu au début du mois d’avril, mais le conseil municipal a l’intention de demander au ministère des Affaires municipales un délai supplémentaire, soit au début de mai, afin de permettre aux résidents de l’île Verte d’y avoir accès par bateau.