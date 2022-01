Ouverture du pont de glace de l'île Verte

Après une fâcheuse période d’interruption de deux ans, le pont de glace qui relie l’île Verte et la Municipalité de Cacouna est maintenant ouvert à la circulation en motoneiges. Les premières traversées d’environ 5 kilomètres ont pu être complétées ce dimanche 23 janvier.

Les habitants de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs n’avaient pas eu accès à un pont de glace balisé lors des deux derniers hivers, en raison de températures trop clémentes. Ils dépendaient alors du service d’hélicoptère pour voyager des vivres et autres équipements.

Notons que l’île est ouverte aux visiteurs, mais ceux-ci sont invités à faire preuve de civisme. Le pont de glace et les chemins de l’île sont adaptés pour la circulation en motoneiges. Les VTT et les pick-up brisent le pont et les chemins en créant des ornières qui rendent la circulation en motoneige dangereuse. La vitesse doit aussi être contrôlée pour la sécurité de tous.